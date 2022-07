AC Milan presenta il bilancio di sostenibilità 2020-21: i dettagli

Nel 2020/21, anche AC Milan ha dovuto far fronte all'emergenza sanitaria, che ha costretto il Club a sforzi supplementari per poter mitigare gli effetti che la pandemia di Covid-19 ha avuto sugli stakeholder rossoneri e in generale sull'intera società. In questo contesto, il Bilancio permette al Club di comunicare la propria sostenibilità a 360°, da quella economico-finanziaria a quella progettuale, passando per i valori fondanti della sua strategia di responsabilità sociale d'impresa. Oltre a configurarsi come strumento di comunicazione, il Bilancio di Sostenibilità svolge anche un'importante funzione di stimolo rispetto al perfezionamento dei processi interni del Club, per garantire all'azienda una sostenibilità sempre maggiore negli anni a venire.