AC Milan e ROInvesting annunciano il rinnovo della partnership

La piattaforma di trading e il Club proseguono insieme nel loro rapporto dentro e fuori dal campo, ecco il comunicato del Milan.

Il Milan e ROInvesting annunciano il rinnovo della partnership che ha visto la piattaforma di trading online entrare a far parte della famiglia dei partner commerciali del Club nell'aprile 2020. Con questo rinnovo, il sodalizio tra i due brand continuerà per la terza stagione sportiva consecutiva.

Il rinnovo della partnership arriva a coronamento di un anno di successi che ha visto la prima squadra maschile e femminile di AC Milan qualificarsi per la UEFA Champions League e la base clienti di ROInvesting crescere rapidamente. I due brand rafforzano ulteriormente il loro rapporto che li ha visti impegnati in iniziative per la comunità a fianco di Fondazione Milan a sostegno del personale sanitario impegnato in prima linea nella lotta contro il Covid-19.