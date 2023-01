Gattuso festeggia il suo 45° compleanno: con il Milan ha vinto tutto

Gennaro Gattuso, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, festeggia oggi il suo 45° compleanno. Una carriera luminosa in maglia rossonera

Gattuso, che ha indossato anche le maglie di Perugia , Glasgow Rangers e Salernitana , in qualità di calciatore del Milan, ha giocato ben tredici stagioni, dal 1999 al 2012 , collezionando 468 presenze e segnando 11 gol totali. In rossonero, l'ex numero 8 del Diavolo ha vinto tutto: parliamo della bellezza di dieci trofei , tra competizioni nazionali e internazionali.

Nello specifico, Gattuso con il Milan ha vinto 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee, 2 Scudetti, 2 Supercoppe Italiane, un Mondiale per Club e una Coppa Italia . Nel periodo in cui vestiva la maglia del Diavolo, tra l'altro, ha anche vinto i Mondiali di Germania 2006 da titolare della Nazionale Italiana .

Ora allena nella Liga, al Valencia: buona fortuna e auguri Rino!

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, Gattuso ha iniziato la sua carriera di allenatore. Esperienze in Svizzera, al Sion, dove aveva smesso di giocare; quindi, Palermo, OFI Creta (in Grecia), Pisa, Milan Primavera e Milan Prima Squadra. Lasciato il Diavolo in via definitiva, l'avventura di Napoli ed ora in Spagna.