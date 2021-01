30 gennaio 1986 – Ex Milan, buon compleanno Biglia

Ex Milan, buon compleanno a Biglia

Giorno speciale per Lucas Biglia. Il centrocampista del Fatih Karagümrük, infatti, compie 35 anni. L’ex centrocampista del Milan, arrivato in rossonero nell’estate del 2017, ha totalizzato 71 presenze e segnato due gol con la maglia del Diavolo.

Arrivato come nuovo regista dalla squadra, l'argentino non è mai riuscito imporsi completamente al Milan, anche a causa di diversi problemi fisici. Tanti auguri da parte della nostra redazione.