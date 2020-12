22 dicembre 2018: Milan-Fiorentina 0-1, decide Chiesa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – E’ il 22 dicembre 2018 quando la Fiorentina batte il Milan a San Siro 1-0. Decisiva la rete di Federico Chiesa, che con un destro dalla lontananza riuscì a battere Donnarumma. Era il Milan di Rino Gattuso, in lotta per un posto in Champions League a fine stagione, ma, come noto, sfumerà a fine campionato per un solo punto in favore dei cugini interisti. Curiosità? Quella Fiorentina era allenata da Stefano Pioli, oggi tecnico del Milan.

