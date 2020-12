22 dicembre 1996: il Parma di Ancelotti batte il Milan a San Siro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Siamo a San Siro. E’ appena iniziato l’inverno e si sfidano il Milan di Sacchi, succeduto a Tabárez, e il Parma di un Ancelotti, che era a rischio esonero. Siamo nel finire del primo tempo quando Mario Stanic sbuca in mezzo alla difesa rossonera e trafigge l’allora numero uno rossonero Sebastiano Rossi e fa 1-0 per i ducali. Era il 22 dicembre 1996 e il Parma passava a Milano contro il Milan.

In quell’annata il Milan chiuse la stagione all’11esimo posto e fu escluso dalle coppe europee, e fu considerata l’annata peggiore da quando il presidente Berlusconi è a capo del Milan. 18 anni e 3 mesi dopo il Milan torna a perdere contro il Parma in casa e la situazione attuale è analoga a quella di allora con il Milan che non riesce più a vincere e rischia veramente di non partecipare ad alcuna coppa europea considerando che l’ultimo posto a disposizione è lontano ben 11 punti ed è occupato proprio dal Parma.

