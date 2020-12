Calciomercato Milan – Nervosismo Gomez: rompe il Tapiro D’Oro

Ultime Notizie Calciomercato Milan: nervosismo Gomez

CALCIOMERCATO MILAN NEWS– Momento molto complicato per il Papu Gomez. In questi giorni c’è stata la rottura totale con l’Atalanta, con la società che si è schierata dalla parte del tecnico Gian Piero Gasperini. Ricordiamo che Gomez non è stato convocato per la gara contro la Roma, partita vinta dai neroazzurri per 4 a 1 grazie a un super Ilicic.

Il Milan è tra le squadre interessate, anche se Frederic Massara, direttore sportivo del club rossonero, non si è sbilanciato. Ecco cosa ha detto prima del fischio d’inizio della partita contro il Sassuolo: “E’ un calciatore molto forte, ma è dell’Atalanta. E’ una questione che non ci riguarda. Frattura? Non so se sia così netta”.

La novità della giornata è che Gomez ha rotto il Tapiro D’oro di Striscia La Notizia, popolare trasmissione televisiva che va in onda ogni sera su Canale 5. L’inviato Valerio Staffelli ha provato a consegnare il “premio” all’argentino, che l’ha evitato ripetutamente.

Come viene riportato dal comunicato della trasmissione: “Gomez ha inizialmente eluso la marcatura del tg satirico, sprintando fino a un parcheggio adiacente la sede degli allenamenti della squadra bergamasca. A questo punto Staffelli, le cui domande sono state continuamente “dribblate” da Gomez, ha lasciato il Tapiro sull’automobile del Papu. E proprio mentre la troupe di Striscia stava per andarsene – allontanata da alcuni tesserati della Dea tra cui i calciatori Zapata e Gosens – in uno scatto d’ira Gomez ha scagliato il “premio” verso l’inviato“. Calciomercato Milan: a proposito di Gomez, ecco le ultime novità. VAI ALLA NOTIZIA>>>