Il 2023 del Milan, tra rinnovi e prestiti: la situazione di Bakayoko

Il Milan ha vissuto un 2022 ricco di soddsfazioni come lo Scudetto e la qualificazione agli ottavi di Champions League. Il 2023, invece, si prospetta come un anno di duro lavoro, specialmente dal punto di vista del calciomercato e dei rinnovi . Paolo Maldini e Frederic Massara avranno molto da fare. Di tutte le situazioni da risolvere ne parla un articolo sul sito de La Gazzetta dello Sport. Ecco il caso di Tiémoué Bakayoko.

Il 2023 del Milan, la situazione di Bakayoko

Il prestito di Tiémoué Bakayoko, si legge, è agli sgoccioli. Questi saranno gli ultimi sei mesi del prestito biennale dal Chelsea. Il Milan lo saluterebbe senza problemi già a gennaio: il problema resterebbe l'ingaggio esoso di circa 2,5 milioni l'anno. Per questo una sua partenza durante il calciomercato di gennaio potrebbe essere molto complessa. Il che porterebbe Bakayoko in panchina al Milan fino alla prossima estate. Mercato Milan - Attacco decimato: ecco un profilo ideale per i rossoneri