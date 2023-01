Mercato Milan – Attacco decimato: ecco un profilo ideale per i rossoneri

Da inizio stagione il Milan convive con problemi di organico. Molti giocatori, infatti, sono stati spesso assenti per infortunio e altri continueranno ad esserli. Focalizzandoci sul reparto d'attacco, Stefano Pioli finora non ha avuto mai a disposizione Ibrahimovic, così come ha impiegato con il contagocce Divock Origi. Il belga spesso è stato infortunato e non sarà a disposizione dell'allenatore rossonero per la partita contro la Salernitana. Così come è infortunato Rebic, calciatore che in realtà non sta rendendo più come vorrebbe. Proprio per questo motivo, il Milan potrebbe provare ad acquistare un attaccante e ci sarebbe un profilo che sarebbe perfetto per la squadra di pioli.