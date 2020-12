17 dicembre 2015 – Coppa Italia: il Milan elimina la Sampdoria

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – E' il 17 dicembre 2015 quando il Milan di Sinisa Mihajlovic elimina la Sampdoria a Marassi agli ottavi di Coppa Italia. Il match termina 2-0 per i rossoneri, grazie alle firme di M'Baye Niang e Carlos Bacca. Il Milan affronterà ai quarti di finale il Carpi e in semifinale l'Alessandria, prima di arrendersi in finale alla Juventus, che passò ai supplementari con Morata. A Roma quella sera sulla panchina rossonera c'era Cristian Brocchi che aveva sostituito alcune settimane prima l'esonerato tecnico serbo.