17 dicembre 2011 – Milan-Siena 2-0: rossoneri in vetta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – E' il 17 dicembre 2011 quando il Milan a San Siro si impone 2-0 sul Siena e conquista momentaneamente la vetta della classifica. Il successo sui toscani porta la firma di Antonio Nocerino e Zlatan Ibrahimovic e la squadra di Allegri si portò in testa al campionato in attesa di Juventus-Novara del giorno dopo. Tutti sappiamo che i rossoneri al termine di quel torneo non riuscirono ad imporsi come l'anno precedente, ma finirono secondi dietro proprio ai bianconeri di Antonio Conte.