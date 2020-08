16 agosto 2003 – Kakà diventa un nuovo calciatore del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Era il 16 agosto 2003 quando a Malpensa atterrava un “occhialuto” giovane brasiliano che avrebbe scritto la storia del Milan. Ricardo Izecson dos Santos Leite, meglio noto al mondo come Kakà. Dal San Paolo il club rossonero acquistava, tra le prese in giro dei club rivali per il suo soprannome, uno dei calciatori più forti della storia del calcio e certamente anche uno dei migliori della ultracentenaria storia rossonera. Col Milan 7 stagioni e un totale di 307 partite e 104 reti realizzate. Stagione indimenticabile quella del 2006-07, col Milan campione d’Europa e Kakà Pallone d’Oro a dicembre.

