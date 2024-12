Ibrahimovic: “Milan per me molto speciale. Onorato di essere un milanista”

Zlatan Ibrahimovic , ex attaccante rossonero e oggi Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan , ha parlato ieri sera dal palco del party per i 125 anni del club di Via Aldo Rossi. Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni.

"Per me il Milan è molto molto speciale. Sono molto onorato di essere qua. In questa sala c'è tanta storia tra calciatori e dipendenti. Sono stato fortunato di aver giocato nel Milan, di aver vinto col Milan, anche se non come altri qui dentro (in sala, n.d.r.) che hanno vinto molto più di me".