Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, non ha ricevuto l'invito dal club per la festa dei 125 anni. Ecco le sue parole

Daniele Triolo Redattore 11 dicembre 2024 (modifica il 11 dicembre 2024 | 08:22)

Zvonimir Boban, ex centrocampista del Milan per nove stagioni, dal 1992 al 2001 (251 partite, 30 gol e 9 trofei tra cui 4 Scudetti e una Champions League), nonché ex dirigente del Diavolo per 9 mesi a cavallo tra il 2019 e il 2020, non ha ricevuto l'invito dal club per la festa dei 125 anni. Lo ha rivelato ieri sera a 'Sky Sport', in studio, durante il post-partita del martedì di Champions League.

Milan, niente festa dei 125 anni per Boban! — Boban, che è stato a lungo in causa con il fondo Elliott, ex proprietario del Milan, proprio per il licenziamento avvenuto quattro anni fa, non sarà quindi presente domenica 15 dicembre, alle ore 20:45, a 'San Siro', in occasione di Milan-Genoa, la partita della 16^ giornata della Serie A 2024-2025 che rappresenterà il culmine dei festeggiamenti per il compleanno dei rossoneri. Ma come l'ha preso, 'Zorro', questo mancato invito? Ecco, qui di seguito, le sue parole a 'Sky Sport'.