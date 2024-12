Jacobone: “Boban non invitato alla festa per i 125 anni del Milan, ma …”

Alessandro Jacobone , giornalista ed opinionista televisivo, sul suo profilo X ha parlato dell'ex Milan Zvonimir Boban . Il croato, nelle ultime ore, ha dichiarato di non esser stato invitato alla festa per i 125 anni del club rossonero.

Ecco le parole di Jacobone: "Boban commette una piccola imprecisione dicendo 'Il Milan non mi ha invitato alla festa per i 125 anni'. A non invitarlo sono stati coloro che rappresentano il Milan oggi, in una delle tante parentesi della società rossonera. I tifosi, veri e unici rappresentanti del significato di famiglia rossonera, lo amano e lo ameranno per sempre. Auguri anche a te, Zorro".