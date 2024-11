“125 Anni di Milan”, mostra fotografica al Flagship Store in Via Dante

Appuntamento, oggi, al Flagship Store in Via Dante, a Milano, con la mostra fotografica '125 anni di Milan'. Presenze importanti all'evento

Oggi, lunedì 11 novembre, alle ore 18:15, presso il Flagship Store del Milan in Via Dante 12 a Milano, avverrà l'inaugurazione della mostra fotograficaen-plein air “125 anni di Milan”. Un'iniziativa dedicata a Milano e ai milanesi, per condividere la storia del Club, attraverso 30 fotografie estratte dal libro celebrativo realizzato in collaborazione con Assouline, che sarà disponibile nei prossimi giorni.