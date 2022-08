Tonali: “Scudetto? Abbiamo capito di aver fatto qualcosa di grande”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Sette', il settimanale del 'Corriere della Sera'. Ecco alcune dichiarazioni, in particolare sullo scudetto vinto nella scorsa stagione: "Abbiamo capito che abbiamo qualcosa di grande, più avanti ci renderemo conto meglio. Perché abbiamo vinto noi? E' stato un insieme di cose: decisivo è stato Pioli che era in una situazione difficile quando è iniziata la nostra scalata".Difesa, pronto un gran colpo per il Milan? Le ultime news di mercato >>>