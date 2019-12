TBT: Santo Stefano rossonero: Pioli ma non solo…

NEWS MILAN – (fonte:acmilan.com)

Santo Stefano, il giorno dopo Natale, uno dei giorni di festa per le famiglie dei giocatori, dirigenti e tifosi rossoneri. Per Stefano Pioli è anche il giorno dell’onomastico, quindi una ricorrenza con auguri al quadrato. Per Stefano Pioli una giornata importante di intimità e valori in famiglia, prima della ripresa a Milanello e quindi, il giorno dell’Epifania, anche a San Siro. Buon Natale, tanti auguri e buon onomastico. Oggi tutto questo se lo sente ripetere anche Stefano Eranio, atleta 52 che “pesa” 8 trofei milanisti in carriera: 3 scudetti vinti, 3 Supercoppe di Lega, 1 Champions League e 1 Supercoppa europea. In campo ad Atene, nella Partita del secolo rossonera del 18 maggio 1994, c’era anche Stefano Nava. Tanti auguri a sua volta.

Nel Santo Stefano rossonero, i rossoneri sulla cinquantina avranno piacere di fare gli auguri a Stefano Bombardino Cuoghi che ancora oggi segue le cose rossonere con affetto da allenatore; quelli sulla quarantina non avranno certo dimenticato Stefano Carobbi, stantuffo biondo dell’ultimo Milan del primo Sacchi; per non parlare di un altro Stefano, forse sui generis ma ci sta: Stephan El Shaarawy, tutt’oggi amatissimo anche da top player cinese da parte dei tifosi rossoneri. Fra i giovani milanisti, auguri a Stefano Gori e Stefano Pastrello. Proprio in questi giorni è giusto ritagliarsi nel cuore uno spazio per pensare agli Stefano che vegliano il Milan da lassù, Stefano Borgonovo, Stefano Chiodi e Stefano Salvatori. Un caro abbraccio anche alla loro memoria.

