Tassotti su Shevchenko: “Ha l’ambizione di misurarsi in un club”

Mauro Tassotti, ex giocatore e allenatore del Milan, ha parlato delle ambizioni di Andriy Shevchenko, attualmente ct dell'Ucraina

Mauro Tassotti, allenatore in seconda dell'Ucraina guidata da Andriy Shevchenko. ha parlato dei programmi dell'ex attaccante del Milan per il futuro. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di 'Tuttosport': "Ha l'ambizione, prima o poi, di misurarsi in una squadra di club. Non dipende dal nome, ma dal campionato, dalla serietà del progetto e da come lo andranno a cercare. Non vuole essere assunto solo perché lui è Sheva. Deve esserci una ricerca ed un apprezzamento del suo modo di lavorare, del metodo impostato, sul come vuole fare giocare i suoi. Shevchenko è molto bravo ed i risultati della Nazionale Ucraina, nonostante un periodo storico non semplice, sono evidenti".