Tassotti: “Il Milan è in crescita. Ibrahimovic? Bisogna vedere come sta”

NEWS MILAN – Mauro Tassotti, ex difensore rossonero, presente all’evento Legends of Style, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai giornalisti presenti: “È piacevole, ci sarà la possibilità di incontrare vecchi amici e grandi avversari. È molto piacevole e bello, per i due club, poter festeggiare con questa novità. Forse si andrà in giro per il Mondo, non lo so. Bisognerà fare incastrare tutto. Mi sembra una bella idea, questa di Albertini e delle due società”.

Sul Milan: “La squadra mi sembra in crescita. Nell’ultimo periodo ha fatto buone partite. Fare peggio di come aveva iniziato non era impossibile. Credo che il Milan abbia dei valori importanti. Ci sono buonissimi giocatori, che in questo momento sembrano meno bravi di quello che sono. La squadra ha ripreso a giocare un buon calcio e i valori dei singoli si sono alzati. Il Milan, con il potenziale che ha, non può avere quel tipo di classifica, può stare più in alto. Ha perso terreno all’inizio e non sarà facile recuperare. Bisognerà mettere in fila una serie di vittorie”.

Sull’esperienza che manca al Milan: “Credo che avere qualche giocatore d’esperienza in mezzo al campo e anche dietro avrebbe potuto far bene a tutti i giovani che ha il Milan. Alla fine contano i risultati, non quanto sei giovane o vecchio. Contano i punti in classifica”.

Su Ibrahimovic: “Non so come sta. L’acquisto di un calciatore di 38 anni deve essere ponderato, sapendo come sta e cosa ha fatto nell’ultimo periodo. Se devi prendere un giocatore di quel calibro e di quella personalità devi farlo con cognizione di causa”.

Sulla Nazionale ucraina: “Vogliamo andare avanti, ci piacerebbe passare la prima fase ma non sarà facile. Quest’anno ci sarà questo europeo itinerante e giocheremo praticamente fuori casa, nonostante fossimo in prima fascia. È un girone complicato, speriamo di fare strada”.

Su Ancelotti all’Everton: “È una squadra che ha un grande passato. Secondo me ha fatto bene, avrà la possibilità di sedersi in panchina disputando un campionato fantastico come quello inglese in una società gloriosa. Non mi aspettavo l’esonero, ma non mi aspettavo che il Napoli avesse quel tipo di difficoltà. Quando arrivano queste difficoltà non sono molte le possibilità per i club”. Intanto tiene sempre banco in casa rossonera il rinnovo di un calciatore, continua a leggere >>>

