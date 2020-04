Suso critica, Castillejo parla sul campo: il confronto

NEWS MILAN – L’avventura di Jesùs Suso con la maglia del Milan comincia nel 2015, quando Adriano Galliani piazzava forse uno dei suoi ultimi brillanti colpi di mercato e per meno di mezzo milione acquistava un classe 1993 esubero del Liverpool. Tra la panchina iniziale e il prestito al Genoa, lo spagnolo ha iniziato a diventare sempre più importante e centrale nel club rossonero. A gennaio 2020, però, la parabola già discendente da parecchio tempo si interrompe in maniera definitiva e Suso ritorna nella sua amata Andalusia, firmando con il Siviglia.

In questa stagione i suoi numeri sono a dir poco orribili: 16 presenze e una sola rete (punizione contro la SPAL). Prestazioni negative che hanno deteriorato anche il rapporto coi tifosi milanisti, che non gli hanno risparmiato pesanti fischi nelle sue ultime uscite di scena, nonostante gli applausi della Curva Sud cercassero in maniera inefficace di coprirli. Suso, al momento del suo addio, ha scritto un post molto romantico e di affetto rispetto ai colori rossoneri, ma in occasione di un’intervista rilasciata a Sky Sport nei giorni scorsi non ha risparmiato la società rea di alcune scelte discutibili.

Critiche che non hanno fatto certamente piacere a molti tifosi rossoneri. Anche perché il confronto con chi di fatto lo ha sostituito in campo è a dir poco impietoso. Il classe 1995 Samu Castillejo – 19 presenze e 1 gol in stagione – non avrà fatto meglio dal punto realizzativo, ma da quello del rendimento, della voglia di mettersi in mostra e della funzionalità per la squadra, non ci sono paragoni. Samu ha fatto parlare il campo e, prima col 4-4-2 e poi col 4-2-3-1, ha migliorato enormemente il suo modo di giocare. Vivace, imprevedibile e soprattutto instancabile. Sono queste le caratteristiche migliori dell’ex Villarreal, che tanto avrà apprezzato Stefano Pioli, facendolo diventare un suo punto fisso. Intanto, messaggio al Milan da parte di Dominik Szoboszlai: CONTINUA A LEGGERE>>>

