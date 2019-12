Stadio, Milan e Inter dicono no alla ristrutturazione di San Siro: le ultime

NEWS MILAN – Sempre più in salita il sogno di Milan e Inter di costruire un nuovo stadio in zona San Siro. Come sottolineato da Tuttosport, infatti, il Comune critica soprattutto la struttura finanziaria del progetto, che non convince minimamente Palazzo Marino nonostante le assicurazioni dei club.

A tal proposito ci sono state anche nella serata di ieri le parole del sindaco Giuseppe Sala: “Siamo proprietari di uno stadio che vale 100 milioni e ci rende 10 milioni l’anno.Milan e Inter propongono di buttare giù San Siro e costruire un nuovo impianto sul nostro terreno. Il Comune tornerebbe proprietario del nuovo stadio tra 99 anni e percepirebbe l’affitto dopo 33 anni, quindi si passerebbe da 100 milioni di valore e 10 di rendita a zero. Dicendo che così non va bene non mi sembra di essere un pazzo”.

La novità, però, è che in questi minuti è andato in scena proprio un incontro tra Milan, Inter e il Comune per cercare di risolvere una questione che diventa sempre più intricata. Secondo quanto riportato da calcioefinanza.it, i due club hanno detto un deciso no all'ipotesi di ristrutturare San Siro: le motivazioni verranno probabilmente spiegate in un comunicato che uscirà nelle prossime ore. Presenti all'incontro l'ad del Milan Ivan Gazidis, il presidente rossonero Paolo Scaroni e l'ad dell'Inter Alessandro Antonello, mentre per il Comune presente l'assessore all'urbanistica Pierfrancesco Maran.

