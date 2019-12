Calciomercato Milan – Donnarumma, Raiola vuole un aumento dell’ingaggio

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, nelle settimane scorse ci sarebbe stato un contatto tra il Milan e Raiola per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, che ha un contratto in scadenza nel 2021.

Il procuratore si è detto disposto a prolungare la durata del contratto, a patto che ci sia un aumento cospicuo dell'ingaggio: è proprio la questione economica il problema principale, in quanto il Milan non può appesantire ulteriormente il bilancio. In gioco ci sono anche aspetti sportivi, visto che un campione come Donnarumma deve per forza di cose calpestare palcoscenici importanti come la Champions League, ma la squadra rossonera non sta andando nella maniera sperata. Vedremo cosa succederà, ma la situazione è molto delicata.

