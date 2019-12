San Siro, Sala: “Non sono pazzo a dire che il progetto non va bene”

NEWS MILAN –Giuseppe Sala, sindaco della città di Milano, è tornato a parlare di San Siro e del nuovo stadio che Milan e Inter intendono costruire. Ecco le sue dichiarazioni riportate dall’ANSA.

“Noi milanesi siamo i proprietari di uno stadio che ha un valore di 100 milioni e che ci rende dieci milioni all’anno, 5 in manutenzione e 5 in cash. Questa è una certezza. I club propongono di costruire un nuovo stadio sul nostro terreno, ci dicono di buttare giù il nostro stadio, che torneremo proprietari del nuovo tra 99 anni e che percepiremo l’affitto dopo 33 anni. Quindi il Comune passa da 100 milioni di valore e 10 milioni rendita a zero e zero. A me non sembra di essere un pazzo a dire che così non va bene”. Intanto ci sono delle novità importanti su Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

