Squalifica Ibra, Cantamessa: “Ricorso Milan non possibile, ecco perché” | PM

L'avvocato Leandro Cantamessa, in esclusiva ai nostri microfoni, ha spiegato perché non è possibile fare ricorso per la squalifica di Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni: "Le regole consentono di utilizzare le immagini in situazioni diverse, come ad esempio lo scambio di persona, oppure per fatti di gravita eccezionale sul piano del comportamento. Astrattamente, trattandosi di un audio e non di un video, uno poteva anche pensarci. Però c'è un'altra regola a carattere processuale. Di fronte a una squalifica di una giornata, come nel caso di Ibrahimovic, è molto dubbio poter utilizzare gli strumenti probatori tipo il video o l'audio, perché non riesci di fatto a fare il ricorso. Il motivo? Dovresti fare il ricorso d'urgenza, ma il ricorso d'urgenza, se la giornata di squalifica è una sola, non è consentito. Questa è la catena logico processuale". Clicca qui per leggere la nostra esclusiva integrale