Shevchenko lascia la Nazionale Ucraina: il suo saluto sui social | News

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha comunicato sui social di aver terminato la sua avventura sulla panchina della Nazionale Ucraina

Dopo aver guidato l'Ucraina per ben cinque anni, l'ex attaccante del Milan, Andriy Shevchenko, ha dichiarato sui social che la sua avventura sulla panchina della Nazionale termina oggi. Queste le parole di 'Sheva' apparse sul suo profilo Instagram. "Oggi è scaduto il mio contratto con la Federcalcio Ucraina. Ho passato cinque anni con la Nazionale. È stato un duro lavoro che ha dimostrato che siamo capaci di giocare a calcio moderno. Sono grato al presidente e al comitato esecutivo dell'UAF per l'opportunità di lavorare con la squadra nazionale ucraina. Ringrazio ogni giocatore, ogni persona che ha aiutato ed è stata coinvolta nella squadra. Molte grazie a tutti i fan per il loro supporto e le critiche. Insieme siamo riusciti a dimostrare che il nostro calcio può essere competitivo, produttivo ed emozionante. Con fede in Ucraina". Ecco le ultime novità sul futuro di Josip Ilicic.