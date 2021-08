Mercato Milan – SportMediaset: “Prima la cessione di Hauge, poi Ilicic”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan, prima di tentare l'affondo decisivo per Ilicic, aspetta la cessione di Hauge

Josip Ilicic è in uscita dall'Atalanta. Come ribadito anche ieri da Gian Piero Gasperini, allenatore dei bergamaschi, lo sloveno ha ribadito la volontà di lasciare gli orobici per fare una nuova esperienza. Il contratto in scadenza nel 2022 e la sua indiscussa qualità hanno attirato l'attenzione del Milan, club che segue l'ex Fiorentina ormai da tempo. Secondo Sandro Sabatini, giornalista di SportMediaset, il Diavolo cercherà di acquistare il classe 1988, ma prima deve cedere Jens Petter Hauge. Ecco le parole di Sabatini sulla trattativa. "Gasperini ha confermato la volontà di Ilicic di cambiare aria. Il Milan è interessato al profilo dello sloveno ma la società rossonera deve risolvere prima la situazione relativa a Hauge che ha un'offerta dell'Eintracht ed è sul piede di partenza". Milan, svolta per l'esterno destro d'attacco: le ultime news >>>