Serie B – Perugia, Oddo a rischio esonero. Tornerà Cosmi?

NEWS PERUGIA – Secondo quanto riferito da ‘gianlucadimarzio.com‘, potrebbe costare caro a Massimo Oddo, ex calciatore del Milan, oggi tecnico del Perugia, in Serie B, il k.o. interno (0-1) patito dai biancorossi in occasione dell’ultima gara di campionato contro il Venezia firmato da un guizzo di Adriano Montalto al 25′.

Sono ore di riflessione, infatti, per la dirigenza del ‘Grifo‘, che venerdì 3 gennaio deciderà sul possibile esonero di Oddo, il quale, fin qui, in stagione, ha condotto il Perugia all’8° posto nella classifica della cadetteria, con 7 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, nonostante possa contare sul capocannoniere del torneo, Pietro Iemmello, autore di 15 reti ma espulso (e squalificato per due giornate) al pari del capitano umbro, Aleandro Rosi (fermato per un turno), durante il già citato Perugia-Venezia.

In attesa dell’incontro tra il Presidente del Perugia, Massimiliano Santopadre, ed il responsabile dell’area tecnica, Roberto Goretti, la società sta provando ad individuare la giusta alternativa ad Oddo. In lizza, al momento, ci sono Stefano Colantuono, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Under 21, Luigi Di Biagio e, addirittura, Serse Cosmi.

Cosmi, come si ricorderà, si impose all’attenzione del grande pubblico del calcio proprio allenando il Perugia, squadra della città in cui è nato, dal 2000 al 2004, con belle stagioni per il ‘Grifo‘ nella massima serie. Intanto, sul fronte mercato, si segnala un’Inter scatenata! Per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android