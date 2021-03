Serie B – Frosinone, ufficiale l’esonero di Nesta | Calcio News

Alessandro Nesta, ex giocatore del Milan, non è più il tecnico del Frosinone. Fatale per l'allenatore la sconfitta contro il Lecce

Salvatore Cantone

Esonero per Alessandro Nesta. L'ex giocatore del Milan non è più l'allenatore del Frosinone. Come viene riportato da gianlucadimarzio.com, la società ha decisione di esonerare Nesta dopo la sconfitta contro il Lecce. Il Frosinone si trova attualmente al dodicesimo posto in classifica, con la zona playoff che sembra sempre più difficile da raggiungere. Stando alle ultime indiscrezioni, il sostituto potrebbe essere Gian Piero Ventura. Intanto il Milan pensa al calciomercato: il riscatto di Tomori si avvicina.