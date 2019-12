Sassuolo, De Zerbi: “Contro il Milan mi è piaciuto lo spirito della squadra”

ULTIME NEWS MILAN – Alla vigilia del recupero tra Sassuolo e Brescia ha parlato l’allenatore neroverde Roberto De Zerbi. Ecco le sue dichiarazioni, ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’ sulla partita di due giorni fa contro il Milan: “Cosa mi è piaciuto di più nella gara contro il Milan? Lo spirito, non deve mai mancare. Dobbiamo sempre avere il sangue agli occhi. Al di là del possesso o meno. Poi mi è piaciuto anche il coraggio perché andare a Milano e fare quel tipo di prestazione, con quel piglio, è sintomo che siamo sulla strada giusta”. Intanto il Milan e l’agente Alessandro Lucci hanno avuto un colloquio in sede: possibile rinnovo per Davide Calabria ma non solo, continua a leggere >>>

