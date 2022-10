Sacchi: “Non giocando con la mente libera il Milan avrà problemi col Toro”

Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla partita di questa sera tra Torino e Milan

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Arrigo Sacchi ha parlato della partita di questa sera tra Torino e Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Prima della sfida vinta dai granata a Udine avrei detto che non mi sarei aspettato granché, perché il Torino arrivava da un brutto momento. Però contro l’Udinese ho rivisto il Toro che mi aveva entusiasmato nella scorsa stagione. Nelle settimane in cui non arrivavano buoni risultati, stentavo a vedere i valori che invece ci sono. Era come se la squadra di Juric avesse perso la sua grinta e quella compattezza fondamentale per vincere le partite. Aver conquistato con merito il successo a Udine, contro una squadra ben allenata e in forma, è stato un ottimo segnale".