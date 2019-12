Rui Costa: “Auguri al Milan, orgoglioso di averne fatto parte”

ULTIME MILAN – È arrivato sul finire della sua straordinaria carriera, ma è riuscito comunque a lasciare un segno indelebile nel cuore dei tifosi milanisti. Manuel Rui Costa si sente, è e sarà sempre un grande rossonero. Oggi il Milan compie 120 anni e lui ha voluto fare gli auguri dai microfoni di Sky, nonostante ieri non sia riuscito a partecipare alla cerimonia per impegni col suo club, il Benfica. Ecco le parole dell’ex numero 10 milanista: “Purtroppo per gli impegni col Benfica non sono riuscito a essere presente ieri a San Siro. Colgo l’occasione per fare gli auguri a questo club incredibile. È stato un orgoglio tremendo aver fatto parte di questo club e della sua storia. Seguo tutto il calcio italiano, perché ci sono stato 12 anni. Ho un’affetto incredibile per l’Italia, compresa la Fiorentina. L’unica partita che mi fa star male è Fiorentina-Milan perché non so per chi tifare. Mi dispiace che entrambe non stiano vivendo un bel momento, ma presto torneranno in alto. Joao Felix non ha niente di me, ha tutto di Joao Felix. Glielo abbiamo sempre detto nei suoi anni al Benfica. Siamo felici per ciò che sta facendo e ha fatto con noi. È un ragazzo d’oro, sia in campo che fuori”. Intanto il Milan si affida al capitano Alessio Romagnoli… Continua a leggere >>>

