ZTE-Milan, oggi la seconda amichevole rossonera alle 18:00

Chi aveva giocato la prima amichevole aveva dato ottimi segnali di tenuta, ora tocca agli altri. Non ci sarà Tiemoue Bakayoko, francese classe 1994. Non c'entrano i recenti fatti di cronaca e neppure il mercato: problema al ginocchio per lui. Ci saranno invece Paolo Maldini e Frederic Massara: i due dirigenti seguiranno come sempre da vicino la squadra, ma con il telefono sempre rivolto al mercato. Dopo la partita, il Milan si sposterà direttamente in Austria, in ritiro. Nella prossima amichevole del 27 dovrebbe tornare anche Simon Kjaer in campo: il danese classe 1989 salterà anche questa come da programma. Arriverà anche Divock Origi, belga classe 1995, che dovrebbe essere a disposizione entro la penultima o l'ultima amichevole. Intanto il Milan trema per De Ketelaere e studia il Piano Z >>>