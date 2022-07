ZTE-Milan 3-2, Kalulu e Adli promossi. Brahim Díaz tra i bocciati

Pierre Kalulu e Yacine Adli tra i promossi dell'amichevole ZTE-Milan 3-2. Lo spagnolo, invece, figura nuovamente nell'elenco dei bocciati

Daniele Triolo

Ieri il Milan ha perso 2-3 in amichevole contro lo ZTE e 'Tuttosport' in edicola questa mattina ha stilato tre differenti elenchi, senza, naturalmente, dare i voti ai giocatori per quello che rappresentava un semplice test match: promossi, rimandati e bocciati della partita.

ZTE-Milan 3-2, bene Adli. Male Brahim e Rebić

Tra i promossi di ZTE-Milan spazio a Pierre Kalulu, poiché "impressiona come sa leggere le situazioni e non ha mai paura di prendere una decisione". Ma anche e soprattutto Yacine Adli, perché "si trova subito a suo agio nel ruolo di numero 10 e fornisce l'assist per il gol di Krunić".

Promossi, infine, anche lo stesso Rade Krunić, per gol e prestazione, e Olivier Giroud, andato a segno su calcio di rigore e combattivo nonostante, di fatto, davanti lo abbiano lasciato un po' solo. Tra i rimandati, invece, di ZTE-Milan figurano Rafael Leão ("Impreciso al tiro, non bello il faccia a faccia finale con l'arbitro"), Sandro Tonali, fisicamente appannato e Alexis Saelemaekers ("Gli manca sempre un centesimo per fare un euro").

Bocciati, invece, in occasione della sconfitta del Milan in casa dello ZTE nuovamente Brahim Díaz che "non imbrocca una giocata che sia una contro un avversario alla portata". Ma anche Ante Rebić, apparso "piantato sui blocchi. Non salta mai il diretto avversario" e, infine, Marco Brescianini, al quale vanno ascritte le colpe per secondo e terzo gol ungherese. Milan, due alternative per la trequarti. Le ultime news di mercato >>>