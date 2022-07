ZTE-Milan 3-2, il solito Giroud non basta: una partenza da incubo

Il Milan di Stefano Pioli ha perso per 2-3 in casa degli ungheresi dello ZTE. Capitombolo per via di una partenza shock. Poi la risalita

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato dell'amichevole di ieri, in Ungheria, tra ZTE e Milan, terminata, a sorpresa, 3-2 per la squadra padrone di casa. Una gara che, di certo, non può fare chissà quanto testo visto che gli ungheresi sono più avanti nella preparazione rispetto ai rossoneri, partiti in formazione rimaneggiata ed ancora in attesa di rinforzi.

Sulla trequarti, ha evidenziato la 'rosea', né Brahim Díaz né, al momento, Yacine Adli rappresentano una garanzia di successo per rifornire gli attaccanti. Servirebbe, poi, anche un'alternativa alla prima punta Olivier Giroud, ancora in gol (stavolta su calcio di rigore) dopo la doppietta realizzata qualche giorno fa in Germania al Colonia.

ZTE-Milan 3-2: note positive solo nella ripresa

Ma Divock Origi, per ora, è ancora fermo ai box e Zlatan Ibrahimović rientrerà soltanto a gennaio. Il Milan ha perso contro lo ZTE perché ha iniziato la partita come peggio non avrebbe potuto: approccio a ritmi soffici, a fronte di una partenza, invece, sprint dei suoi avversari, andati in gol con Meschack Izuchukwu Ubochioma, Attila Mocsi e Mátyás Tajti nei primi 27'.

Stupendo il primo gol, quello giunto al 2' con un gran tiro dell'attaccante nigeriano; gli altri due arrivati per via delle distrazioni di Marco Brescianini e Matteo Gabbia. Il Milan, poi, ha reagito, riaprendo il match contro lo ZTE grazie al rigore di Giroud e ha tenuto vivo il match nella ripresa.

Stefano Pioli, poi ha messo dentro i titolari dello Scudetto, da Mike Maignan a Fikayo Tomori, passando per Rade Krunić (in gol nel finale con una percussione e un bel destro potente) e Rafael Leão. Le buone notizie, il ritorno della catena di sinistra, con Theo Hernández e lo stesso Leão in discreta forma.

I due, con Sandro Tonali, sono stati tra i più acclamati a fine match, quando il Milan ha lasciato la ZTE Arena per dirigersi in Austria dove è scattato un mini ritiro fino al 27 luglio.