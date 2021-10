‘Zlatan’, il film di Ibrahimovic oggi in anteprima mondiale a Roma

La vita di Ibrahimovic raccontata in un film. Oggi 'Zlatan' verrà presentato in anteprima mondiale alle Festa del Cinema di Roma

'Zlatan', il film che racconta la vita di Ibrahimovic, verrà presentato oggi in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma. La pellicola uscirà al cinema l'11 novembre in Italia (primo paese al mondo) e sarà distribuito da Lucky Red e Universal Pictures. La storia racconta la carriera dello svedese, primo calciatore a giocare con sette squadre diverse in Champions League e campione nazionale con diverse squadre in giro per l'Europa. Il film ci tiene a sottolineare non solo le gesta in campo di Ibra, ma anche il suo carisma e la sicurezza che lo contraddistinguono. Idea di calciomercato del Milan: dal Portogallo il sostituto di Franck Kessie