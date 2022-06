Ziyech, Giroud, Tomori e non solo: quanti affari tra Milan e Chelsea | News

L'edizione odierna di 'Tuttosport' riporta i numerosi affari tra il Milan e il Chelsea . C'è chi da Milano si è trasferito a Londra, come ad esempio Shevchenko nel 2006 e Desailly nel 1998, e chi invece dalla città inglese si è trasferita in quella lombarda, come Dalla Bona e Crespo . Sono state tante, e continuano ad essercene, le trattative tra i due club.

L'ultima è quella che riguarda Hakim Ziyech, calciatore che potrebbe trasferirsi alla corte di Stefano Pioli. La scorsa estate il Milan ha acquistato dal Chelsea ben tre calciatori, di cui due protagonisti assoluti dello scudetto appena conquistato: Tomori, Giroud e Bakayoko. Non sempre, però, gli affari si sono sempre rivelati ottimi. Ci sono stati dei flop, come Essien, Torres, Van Ginkel e Pasalic, calciatori che non sono riusciti a lasciare il segno a Milano. Chissà se il calciatore marocchino sarà un altro giocatore da aggiungere a questa lunga lista, augurandogli di fare bene in rossonero. Milan, non solo Asensio: un altro colpo dal Real Madrid?