Inchiesta 'Doppia Curva', Ziliani tuona sul patteggiamento: parole durissime

"Due anni fa il patteggiamento salva-Juventus da 718 mila euro firmato FIGC: tutti muti. Oggi quello che ferma Inzaghi e Calhanoglu per una giornata: tutti scandalizzati! Nel maggio 2023 la FIGC condonò con un colpo di spugna anni di illeciti juventini cancellando un processo che avrebbe mandato Madama in C. Nessuno disse niente. Davvero non c'è limite alla vergogna Ma davvero dopo che il 30 maggio 2023, cioè ieri, ci fu l'inciucio FIGC-Juventus che portò al patteggiamento in virtù del quale in cambio di una multa di 718 mila euro alla Juventus vennero condonati anni di illeciti di ogni genere provati dai magistrati torinesi al di là di ogni ragionevole dubbio (il processo penale è ancora in corso a Roma) sottraendo il club a un processo che l'avrebbe mandato, in caso di sentenza clemente, in Serie C".