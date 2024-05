Allenatore Milan, Zazzaroni critica la dirigenza. E sui tifosi dice che...

Continua la ricerca del Milan per il nuovo allenatore. Dopo le voci, poi raffreddate su Lopetegui (ECCO QUANTO SAPPIAMO), il Diavolo potrebbe andare alla ricerca di altri obiettivi. Un nome molto caldo resta quello di Roberto De Zerbi, ma non va escluso Thiago Motta (LE NOSTRE NEWS). Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha parlato anche della situazione in casa del Diavolo. Ecco la sua critica alla dirigenza rossonera nel suo editoriale per 'Il Corriere dello Sport'.