Yonghong Li diffida Elliott: vuole impedire la cessione del Milan

Elliott tratta la cessione del Milan con InvestCorp e RedBird, ma Yonghong Li, ex proprietario, vorrebbe stoppare i negoziati. Il retroscena

Elliott , proprietario del Milan dal luglio 2018 , tratta la cessione del club rossonero con InvestCorp e RedBird , ma Yonghong Li , predecessore dell'hedge fund della famiglia Singer , non ci sta. Ne ha parlato il quotidiano 'Repubblica' in edicola questa mattina.

Yonghong Li, il 26 aprile scorso, ha infatti inviato una diffida ad Elliott per impedire al fondo statunitense di intraprendere iniziative (come, ad esempio, proprio la cessione delle quote di maggioranza del Milan), potenzialmente in grado di inficiare l'azione legale in corso dal maggio 2021.