Milan-Juventus, due gol in allenamento per Vlahovic: migliorano le condizioni

Manca sempre meno alla ripresa della Serie A. Il Milan giocherà la prossima domencia contro la Juventus. Come riportato da Tuttosport, Vlahovic ha segnato due gol molto importanti durante l'allenamento. Non per le reti, ma per le sue condizioni. Ma ciò che resta della sua personale marcia d'avvicinamento alla sfida contro il Milan di domenica prossima sono le sensazioni sempre più positive sulla sua disponibilità. Il serbo è rimasto alla Continassa per questo: per curarsi ed allenarsi, per seguire un programma personalizzato, adatto ad un rientro ottimale dopo una fastidiosa lombalgia che gli ha impedito di prendere parte prima alla trasferta contro l'Atalanta e poi al derby dell'Allianz Stadium contro il Torino.