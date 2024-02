Il giornalista: “Leao un campione, complimenti a Boban. E su Balotelli …”

Visnadi: "Leao un campione, complimenti a Boban. E su Balotelli ..."

"Rafa Leao è uno di quei campioni che può fare innamorare di calcio, quale che sia la squadra per cui si tifa. Uno che cambia il valore di una squadra, uno che da solo può vincere le partite e non vincerne una come quella con l’Atalanta è una colpa e non un rimpianto. Chi misura Leao con il numero di gol segnati non ha capito granché del suo talento, un po’ come quelli che azzardano l’accostamento con Balotelli. O come quelli che ogni settimana hanno contato i suoi giorni senza gol, scordandosi di tutto il resto fatto nel frattempo e senza parlare del contesto tecnico in cui gioca e che continua a non essergli favorevole".