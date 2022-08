Villa (cap. Pergolettese): “Ecco cosa mi ha colpito di De Ketelaere”

Luca Villa ha parlato a Tuttosport di Charles De Ketelaere. Ecco le parole del capitano della Pergolettese, che ha sfidato il Milan: "Si vede subito che ha grande tecnica, poi mi ha colpito il fatto che sia sempre pronto ad ascoltare i consigli dei compagni: ho notato che mentre era in campo Florenzi , in inglese lo chiamava spesso per dargli dei consigli, ma anche Pioli gli ha detto qualcosa e lui ascoltava e metteva in pratica, da grande professionista. Dopodiché ha fatto tripletta, c’è poco da dire. È vero che un gol lo ha fatto su un nostro errore difensivo e uno su rigore, ma comunque alla fine ha segnato tre gol. L’ho osservato bene, anche perché c’era curiosità: è un giocatore al quale piace muoversi molto all’interno del campo, gli piace cercare spazi per ricevere palla. Poi ha tanta qualità nel trattare la palla e ogni volta che gli è capitata un’occasione, ci ha fatto gol, ha doti di finalizzazione. Durante l’anno lo vedremo, anche in Champions. È giovane ma credo che potrà dire la sua nel campionato italiano e da tifoso spero faccia la storia del Milan. Per come l’ho visto io, anche se abbiamo giocato in amichevole e bisogna vedere come sarà l’impatto per lui che arriva da un altro campionato, si capisce subito che è un giocatore importante". Milan, Ziyech ancora possibile. Ma solo a due condizioni ... >>>