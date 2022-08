Milan, col Vicenza ultimo test prima dell’esordio ufficiale

Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sarà l’occasione per vedere la prima volta Charles De Ketelaere tra i convocati, dopo l’ufficialità arrivata ieri sera. Prove generali prima del campionato, con San Siro che si preannuncia tutto esaurito per la gara contro l'Udinese. I campioni d'Italia scenderanno in campo, come detto, sabato 13 agosto alle 18,30 per iniziare a difendere il titolo. Dovrebbe essere ancora Olivier Giroud il terminale offensivo del 4-2-3-1 di Pioli, che sperimenterà la formazione titolare del Milan già a Vicenza. Con un De Ketelaere in più. Milan, contatti per Milinković-Savić? Le ultime news di mercato >>>