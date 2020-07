Verso Spal-Milan, Di Biagio: “Daremo filo da torcere ai rossoneri”

MILAN NEWS – Luigi Di Biagio, in conferenza stampa, ha presentato la partita contro il Millan di questa sera. Ecco le sue parole riportate da ‘Tuttosport’:”Hanno ritrovato continuità di risultati, giocano un buon calcio e Pioli è sicuramente un ottimo allenatore. Questo non significa che non possiamo fare risultato, non possiamo permettercelo. Se riusciremo a rubacchiare qualche punto nelle prossime quattro gare, allora potremo dire la nostra fino all’ultima giornata. Per me il problema della Spal è più fisico che psicologico: ma sono certo che daremo filo da torcere al Milan, che è annunciato in grandissima forma”.

