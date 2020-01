Verso Milan-Udinese, quattro giocatori in dubbio per domenica

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli deve far fronte a diverse defezioni per la gara di Coppa Italia.

Contro la Spal, infatti, non ci saranno Donnarumma, Calabria (distorsione alla caviglia destra senza interessamento dei legamenti), Musacchio (contusione alla caviglia sinistra, spazio al debuttante Kjaer) e Calhanoglu, fermato da un problema al polpaccio destro che sembra recuperabile. Tutti questi calciatori sono in dubbio per la partita di campionato contro l’Udinese, in programma domenica a San Siro. Intanto possibile ritorno sulla fascia sinistra nel caso in cui andasse via Rodriguez, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android