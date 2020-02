Verso Milan-Torino, Ibrahimovic lo stakanovista: 3 gare in 8 giorni per lui

ULTIME NEWS MILAN – Come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, Zlatan Ibrahimovic sarà ancora titolare contro il Torino e si appresta a giocare la sua terza gara in soli 8 giorni. Numeri che per il calcio di oggi non sono più così eclatanti, ma lo sono se vengono accostati ad un 38enne. Lo svedese però non è un calciatore normale e lo ha già dimostrato pur non essendo più giovanissimo. Il numero 21 rossonero ha già giocato 7 partite tra campionato e Coppa Italia, segnando 3 gol e fornendo un assist a Rebic nel derby poi perso per 4-2.

Arrivato da poco meno di due mesi, Ibrahimovic è il leader assoluto di uno spogliatoio giovane che cercava uno spirito guida da diverso tempo. Chi pensava che il suo impiego dovesse essere gestito con il contagocce si sbagliava di grosso: l’attaccante non sta accusando la fatica e sembra stia entrando progressivamente in condizione per affrontare al meglio il rush finale per un posto in Europa. D’altronde non è un caso che la sua presenza abbia cambiato totalmente la mentalità dell’intera squadra. Pur non avendo ottenuto la vittoria contro Inter e Juventus, l’impatto del Milan nelle due gare è emblematico: primo tempo super nel Derby e partita dominata in lungo e in largo in Coppa Italia.

In che modo è successo tutto questo? Innanzitutto, come ripetuto più volte anche da Stefano Pioli, Ibrahimovic ha alzato l’asticella negli allenamenti. Non può essere un caso che dal suo arrivo Ante Rebic abbia segnato 5 gol dopo un periodo di totale letargo, Samu Castillejo sia diventato un motorino instancabile sulla destra e Hakan Calhanoglu sembra ritornato il giocatore ammirato al Bayer Leverkusen. Adesso c’è bisogno di continuità e tutto questo non basta più. Di certo, però, è un buon inizio su cui costruire la complicata risalita in classifica. Intanto ecco in che modo Christian Vieri ha parlato dello svedese, continua a leggere >>>

