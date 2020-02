Verso Milan-Torino, ancora boom di spettatori: ecco il dato

ULTIME NEWS MILAN – Dopo i 70 mila accorsi a San Siro per Milan-Juventus, il pubblico risponderà presente anche in occasione del match di campionato contro il Torino. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, saranno almeno 50 mila coloro i quali si siederanno sugli spalti lunedì sera, portando a 120 mila persone il bilancio dei presenti allo stadio in soli quattro giorni. Un dato pazzesco, considerando anche i risultati non certo esaltanti delle ultime partite. Il merito principale è di Zlatan Ibrahimovic, che con il suo ritorno ha galvanizzato l’ambiente rossonero. Intanto ecco l’intervista del commissario tecnico della Croazia che ha parlato di Ante Rebic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android