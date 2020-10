Verso Milan-Spezia, Italiano: “San Siro non può e non deve spaventarci”

La grinta di Italiano

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una sconfitta e una vittoria per il neopromosso Spezia di Vincenzo Italiano, che alle ore 18 affronterà il Milan a San Siro. Uno stadio che mette soggezione, ma il mister bianconero non ha intenzione di farsi assalire dall’emozione. Ecco cosa ha detto sul match e sulla squadra di Stefano Pioli: “Giocano bene a calcio, sono una grande squadra. Poi se manca qualche persona importante – riporta ‘Tuttosport’ – meglio per noi. San Siro è uno stadio che conosciamo, non può esserci emozione, niente da far distogliere l’attenzione. Se no una volta è San Siro, l’altra l’Olimpico, poi il San Paolo e così via. Ma così diventa difficile ragionare”.

