Calciomercato Milan: niente Tomiyasu per i rossoneri

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha frenato le velleità del Milan sul giapponese Takehiro Tomiyasu. Il difensore classe 1998, per il quale il club di Via Aldo Rossi ha offerto 15 milioni di euro più bonus, non si muoverà da Bologna. Almeno per questa sessione di calciomercato. Le parole di Bigon su Tomiyasu nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.